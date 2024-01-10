Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 24 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yılın ilk haftasında yaptığı çalışmalarda bir çok uyuşturucu madde ele geçirirken, 24 kişi hakkında işlem yapıldı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığınca 1-8 Ocak 2024 tarihleri arasında icra edilen istihbarı, önleyici ve adli arama faaliyetler neticesinde; 624 gram kubar esrar, 83 gram bonzai, 9 gram skunk, 5 gram metamfetamin, 1 adet lyrica, 1 adet extacy, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet av tüfeği ele geçirildi. Uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçundan 22, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca 4 yasadışı göçmen yakalandığı bildirildi. - DÜZCE