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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 24 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 24 kişi hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan işlem yapıldı. Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.