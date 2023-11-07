Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 24 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı
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Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 24 kişi hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan işlem yapıldı. Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.
DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalarda 24 kişi hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan işlem yapıldı.
Düzce İl Jandarma Komutanlığınca 30 Kasım - 06 Ekim 2023 tarihleri arasında icra edilen önleyici faaliyetlerde 250 gram kubar esrar, 4 gram metamfetamin, 7 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 8 gram kenevir tohumu, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet pompalı av tüfeği, 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçundan 24 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. - DÜZCE