Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 22 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan uygulamalarda uyuşturucu kullanan ve bulunduran 22 kişi hakkında işlem yapıldı.

Düzce'de Jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi sürüyor. Düzce İl Jandarma Komutanlığınca 13-20 Mayıs 2024 tarihleri arasında icra edilen önleyici faaliyetler sırasında 26 gram Bonzai, 35 gram Kubar Esrar, 10 gram Skunk, 50 adet Extacy, 4 gram Metamfetamin ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı yakalandı.

Hakkında uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçunu işleyen 22 şüpheli şahsa adli tahkikat başlatıldığı bildirildi. - DÜZCE