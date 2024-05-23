Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 22 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı
Düzce'de jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda uyuşturucu kullanan ve bulunduran 22 kişi hakkında işlem yapıldı. Operasyon sonucunda çeşitli uyuşturucu maddeleri ve kullanma aparatları ele geçirildi.
DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan uygulamalarda uyuşturucu kullanan ve bulunduran 22 kişi hakkında işlem yapıldı.
Düzce'de Jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi sürüyor. Düzce İl Jandarma Komutanlığınca 13-20 Mayıs 2024 tarihleri arasında icra edilen önleyici faaliyetler sırasında 26 gram Bonzai, 35 gram Kubar Esrar, 10 gram Skunk, 50 adet Extacy, 4 gram Metamfetamin ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı yakalandı.
Hakkında uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçunu işleyen 22 şüpheli şahsa adli tahkikat başlatıldığı bildirildi. - DÜZCE