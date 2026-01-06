Haberler

Düzce'de uyuşturucu bulunduran ve kullanan 20 kişi adliyeye sevk edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan daha önce işlem gören 20 kişi yakalandı. Şahıslar, çok sayıda suç kaydıyla birlikte adliyeye sevk edildi.

Düzce'de Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından en az 3 kez uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem gören 20 kişi eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından il genelinde uyuşturucu operasyonları devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılığı Uyuşturucu Suçlar Bürosunun talimatı üzerine il genelinde 2023 yılından 2025 yılı sonuna kadar uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan en az 3 kez şüpheli olarak işlem gören 20 şahsa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon yapıldı.

Yapılan operasyonda birçok suç kaydı bulunan A.D. (26), D.Z. (34), E.G. (26), E.Ö. (26), G.Y. (20), M.Ö. (31), O.P. (35), O.K, (27), Ö.A. (41), S.Y. (44), Y.D, (37), Y.Ç. (34), Y.G (25), C.Ç. (31), C.G. (37), Ş.D. (47), M.Ç. (31), E.K. (48), M.Ç. (35) ve Y.Ç. (29) Türk Ceza Kanunu 191 uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak suçundan Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak

En düşük emekli aylığı için milyonların beklediği adım atılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Askere gidecekti, tabutuna 'O şimdi asker' yazılı tülbent serildi

Ölmese günler sonra omzuna atacaklardı ama tabuta astılar
Avrupa'dan Trump'a Grönland muhtırası: 7 ülkeden ortak savunma deklarasyonu

Trump'ın tehdidine karşı 7 Avrupa ülkesinden net mesaj
Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket
Ela Rumeysa Cebeci, bir kez daha ifade verecek

Ela Rumeysa Cebeci ile ilgili yeni gelişme! Adliyeye getirildi
Askere gidecekti, tabutuna 'O şimdi asker' yazılı tülbent serildi

Ölmese günler sonra omzuna atacaklardı ama tabuta astılar
Fenerbahçe'den Lookman bombası

Süper Lig devinden Lookman bombası
İmalathanede mide bulandıran görüntü! Zabıta bile isyan etti

İmalathanede mide bulandıran görüntü! Zabıta bile isyan etti