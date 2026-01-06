Düzce'de uyuşturucu bulunduran ve kullanan 20 kişi adliyeye sevk edildi

Düzce'de Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından en az 3 kez uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem gören 20 kişi eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından il genelinde uyuşturucu operasyonları devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılığı Uyuşturucu Suçlar Bürosunun talimatı üzerine il genelinde 2023 yılından 2025 yılı sonuna kadar uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan en az 3 kez şüpheli olarak işlem gören 20 şahsa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon yapıldı.

Yapılan operasyonda birçok suç kaydı bulunan A.D. (26), D.Z. (34), E.G. (26), E.Ö. (26), G.Y. (20), M.Ö. (31), O.P. (35), O.K, (27), Ö.A. (41), S.Y. (44), Y.D, (37), Y.Ç. (34), Y.G (25), C.Ç. (31), C.G. (37), Ş.D. (47), M.Ç. (31), E.K. (48), M.Ç. (35) ve Y.Ç. (29) Türk Ceza Kanunu 191 uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak suçundan Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - DÜZCE