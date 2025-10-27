Düzce’de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama, 50 İşlem

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonlarda yakalanan 2 uyuşturucu satıcısı tutuklanırken, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 50 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 20-26 Ekim tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 42 olaya müdahale edilirken, 2 uyuşturucu satıcısı tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 50 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı. Operasyonlarda 78 adet sentetik ecza, 36,27 gram metamfetamin, 67,5 gram bonzai, 28,02 gram esrar, 0,02 gram skunk, 198 adet ekstasy, 25 gram bonzai hammadesi ve 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. - DÜZCE