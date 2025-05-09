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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
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Düzce'de sokak satıcılarına yönelik operasyonlar sonucunda 45 gram sentetik kannabinoid, 2 adet sentetik ecza ve 6 gram metamfetamin ele geçirildi. 2 şüpheli tutuklandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince savcılık koordinesinde sokak satıcılarına yönelik operasyonlar sürüyor. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda 45 gram sentetik kannabinoid maddesi, 2 adet sentetik ecza ve 6 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 7 suç kaydı bulunan Y.A. (31) ile 3 suç kaydı bulunan O.Ö. (25), sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Uyuşturucu kullanan M.B, C.E. ve U.Y.P. hakkında ise işlem yapıldığı bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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