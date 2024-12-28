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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
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Düzce'de düzenlenen operasyonda 35 gram metamfetamin, 10 gram sentetik kannabinoid ve diğer uyuşturucular ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı, 2'si tutuklandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonunda çeşitli uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucuya yönelik operasyonlar sürüyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Merkez Kültür Mahallesi'nde yapılan operasyonda 35 gram metamfetamin, 10 gram sentetik kannabinoid, 5 adet sentetik ecza, 1 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 34 suç kaydı bulunan S.Y. (40) savcılık tarafından serbest kalırken, 7 suç kaydı olan A.A. (44) ve 8 suç kaydı bulunan T.K. (25) sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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