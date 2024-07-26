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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

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Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmada yapılan fiziki takiplerden uyuşturucu madde sattığı delillendirilen G.M.B. ve F.K. tutuklandı. Şahıslarla birlikte bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Düzce'de uyuşturucu ile mücadele sürüyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik Konuralp bölgesinde yapılan çalışmalarda; uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılanlar; çeşitli suç kayıtları bulunan G.M.B. (27), F.K. (23) ile uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak suçundan işlem yapılanlar C.A.(29), H.T. (33) isimli şahısların üzerinde ve ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 13 gram metamfetamin, 4 gram sentetik kannabinoid, 6 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu paketlemeye yarar alüminyum folyo ele geçirildi.

Yapılan fiziki takiplerden uyuşturucu madde sattığı delillendirilen G.M.B. ve F.K. çıkartıldıkları adli makamlarca uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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