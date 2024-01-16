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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama, 15 İşlem

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Düzce'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonda 2 şüpheli tutuklandı, 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturcu operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutulandı, 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Düzce'de jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadelesi sürüyor. Jandarma ekiplerince 8-15 Ocak tarihleri arasında yapılan önleyici faaliyetler neticesinde 50 gram kubar esrar, 2 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan adli işlem yapılan 2 şüpheli tutuklanırken uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçunu işleyen 15 şüpheli hakkında adli tahkikat yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Düzce Güvenlik Uyuşturucu Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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