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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Düzce'de gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.