Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Başlatıldı
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Düzce'de yapılan sokak çalışmaları sonucunda durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. U.S. ve S.T. isimli şüpheliler gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.
Düzce'de bir miktar uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen sokak çalışmaları kapsamında durdurulan araçta 35 gram sentetik uyuşturucu, 4,5 gram metamfetamin ve 1 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan U.S. (40) ve S.T. (47) hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa