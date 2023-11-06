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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

Düzce'de yapılan sokak çalışmaları sonucunda durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. U.S. ve S.T. isimli şüpheliler gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.