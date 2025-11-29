Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Azmimilli Mahallesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu operasyonları sürüyor. Ekipler tarafından Azmilli Mahallesinde yapılan çalışmalarda iki şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Uyuşturucu madde ticareti yapmaktan göz altına alınan Ö.F.Ö.(18) ile E.C.G.(19) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şahıslarla birlikte 7 parça halinde 200 gram sentetik kannabinoid, 2 parça halinde 1 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi. - DÜZCE