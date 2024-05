Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 81 gram metamfetamin maddesi, hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu ile mücadele sürüyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince teknik ve fiziki takibin ardından yapılan operasyonda O.K, U.S ve B.Ş isimli şahıslar arandı. Şahısların üzerinde, araçlarında ve işyerinde yapılan aramada; 81 gram metamfetamin maddesi, hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Şüpheli O. K ve U.S sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Ayrıca yapılan teknik takiplerle daha önceki tarihlerde şüphelilerin uyuşturucu madde satışı yaptığı 1 kişi hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi. - DÜZCE