Üye Girişi
Haberler

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 81 gram metamfetamin maddesi, hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 81 gram metamfetamin maddesi, hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu ile mücadele sürüyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince teknik ve fiziki takibin ardından yapılan operasyonda O.K, U.S ve B.Ş isimli şahıslar arandı. Şahısların üzerinde, araçlarında ve işyerinde yapılan aramada; 81 gram metamfetamin maddesi, hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Şüpheli O. K ve U.S sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Ayrıca yapılan teknik takiplerle daha önceki tarihlerde şüphelilerin uyuşturucu madde satışı yaptığı 1 kişi hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Düzce 3.Sayfa Güncel Haberler

Özgür Özel: CHP'yi iktidar yapamazsam istifa edeceğim

Özgür Özel: CHP'yi iktidar yapamazsam istifa edeceğim

 Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak 'büyü' iddiası

Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak "büyü" iddiası

 Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

 İlk Türk astronot Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title