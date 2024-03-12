Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

DÜZCE(İHA) – Düzce genelinde uyuşturucu tacirleri ve kullanımına karşı operasyonlar devam ediyor. Polis ve jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde yaptığı operasyonlarda 40 şüpheli şahsa işlem yapılırken 2 kişi tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 4 - 10 Mart 2024 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 36 olaya müdahale edilirken 40 kişi hakkında adli işlem yapılırken, uyuşturucu sattığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Çalışmalarda; 162 adet sentetik ecza, 8,12 gram amfetamin, 91,25 gram esrar, 9,6 gram kokain, 108,3 gram metamfetamin ve 22,9 gram bonzai ele geçirildi. - DÜZCE