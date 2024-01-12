Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayda 2 kişi tutuklandı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yapılan istihbarı çalışmalarda şüpheli A.E. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgilerine ulaştı. Elde edilen bilgiler ışığında 22 Ekim 2023 ile 30 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar sonucunda; toplam 30 gram Metamfetamin ile 4 gr Kubar Esrar maddesi ele geçirildi.

Şüpheli A.E. isimli şahsın işyerinde 10 Ocak 2024 günü yapılan adli aramada 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirilirken şüpheliler A.E., A.E. ve İ.T. isimli şahıslar yakalanarak adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden A.E. ve A.E. isimli şahıslar tutuklandı. - DÜZCE