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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo Skunk Ele Geçirildi
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Düzce'de jandarma ekipleri, otoyolda durdurdukları araçta yaptıkları aramada 2 kilo 260 gram skunk maddesi buldu. İki kişi gözaltına alındı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma ekipleri tarafından otoyol üzerinde durdurulan araçta yapılan aramada valizin içinden 2 kilo 260 gram skunk maddesi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele sürüyor. Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarma ve KOM Şubesi ekiplerince otoyol üzerinde bulunan dinlenme tesisinde icra edilen yol emniyet ve kontrolü sırasında İstanbul plakalı araçta arama yapıldı. Yapılan aramada valiz içerisinde iki paket halinde 2 kilo 260 gram ağırlığında skunk maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 2 şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Politika Jandarma Güvenlik Olaylar 3-sayfa Hukuk

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