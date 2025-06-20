Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Düzce'de Jandarma KOM ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gümüşova ilçesi, Çaybükü Köyünde Jandarma KOM Şube ekipleri tarafından yapılan takipli faaliyet neticesinde İ.B. (24) isimli şahsın yapılan kaba üst aramasında 2 gram A.M. maddesi emdirilmiş tütün ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler Çaybükü köyünde ikamet eden T.E. (33) ve F.A.(41) isimli şahısların bulunduğu ikamette arama yaptı. Yapılan aramada ayrı ayrı poşetler içerisinde toplam 54 gram uyuşturucu maddesi emdirilmiş tütün, 2 şişe halinde 60 ve 62 gram olmak üzere uyuşturucu maddesi ve 4 bin 700 TL nakit para ele geçirildi.

Meydana gelen olay ile ilgili olarak adli tahkikata başlanırken F.A. ve T.E. isimli şahısların gözaltına alındığı bildirildi. - DÜZCE