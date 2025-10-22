Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2.6 Kilogram Bonzai Hammaddesi Ele Geçirildi
Düzce'de yapılan narkotik operasyonunda, İstanbul'dan uyuşturucu madde sevk eden bir kişi yakalanarak tutuklandı. Operasyonda 2 kilogram 600 gram bonzai yapabilecek hammadde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince savcılık koordinesinde yapılan çalışmalarda İstanbul'dan Düzce'ye uyuşturucu madde sevk eden O.T. (27) isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli ile birlikte 2 kilogram 600 gram bonzai yapabilecek 26 gram uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi. Zanlı, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa