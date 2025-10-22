Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2.6 Kilogram Bonzai Hammaddesi Ele Geçirildi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de yapılan operasyonda 2 kilogram 600 gram bonzai yapabilecek uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince savcılık koordinesinde yapılan çalışmalarda İstanbul'dan Düzce'ye uyuşturucu madde sevk eden O.T. (27) isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli ile birlikte 2 kilogram 600 gram bonzai yapabilecek 26 gram uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi. Zanlı, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - DÜZCE