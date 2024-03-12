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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 19 Kişi Yakalandı

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Düzce'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde ve bandrolsüz sigara bulundurma suçundan 19 kişi yakalandı. Ayrıca, ülkeye yasa dışı yollarla giren 10 şahıs da gözaltına alındı.

Düzce'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda ülkeye yasa dışı yollarla giren 10 şahıs ile uyuşturucu madde ve bandrolsüz sigara bulundurma suçundan 19 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 4-11 Mart tarihleri arasında kent genelinde uyuşturucuya yönelik operasyonlar düzenledi. Ekipler tarafından yapılan operasyonlarda 19 şüphelinin üzerinde 79 gram kubar esrar, 6 gram bonzai, 3 gram toz esrar ve 960 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Öte yandan, ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 8 Afganistan uyruklu ve 2 Irak uyruklu şahıslar da yakalandı. Şahısların işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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