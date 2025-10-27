Haberler

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 19 Ayrı Suç Kaydı Olan Şüpheli Tutuklandı

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 19 Ayrı Suç Kaydı Olan Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 19 ayrı suç kaydı bulunan 31 yaşındaki K.Ş. yakalandı. Operasyonda 15 gram metamfetamin ve bir adet sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 19 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu ile yakalandı. Zanlı çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonları aralıksız devam ediyor. Ekipler tarafından Esentepe Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda 19 ayrı suç kaydı bulunan K.Ş. (31), iki parça halinde 15 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet sentetik ecza ile yakalandı. Uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Şüpheliden uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 1 şahıs hakkında ise uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
