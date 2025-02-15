Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 180 Gram Sentetik Kannabinoid Ele Geçirildi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekiplerince yapılan operasyonda 180 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. 18 suç kaydı bulunan uyuşturucu satıcısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu ile mücadele devam ediyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde teknik projeli ve dinlemeli soruşturma kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 180 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan 18 suç kaydı bulunan A.A. (36) Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Şüpheliden uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi. - DÜZCE