Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 18 Kişi Yakalandı
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Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde kullanan ve bulunduran 18 kişiyi yakaladı. Şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde kullanan ve bulunduran 18 kişiyi yakaladı. Şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada 200 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, 6 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 3 adet sentetik ecza (lyrica), 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçunu işleyen 18 şüpheli hakkında adli tahkikat yapıldı. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa