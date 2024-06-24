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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 16 Kişi Hakkında Adli İşlem Yapıldı

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Düzce'de polis ve jandarma narkotik suçlarla mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 13 olaya müdahale edilirken, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 16 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlarda sentetik ecza, esrar, metamfetamin, bonzai ve extacy gibi uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Düzce'de, polis ve jandarma narkotik suçlarla mücadele ekiplerini 13 olaya müdahale ederken 16 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik polis ve jandarma ekiplerince operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince yürütülen suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 17-23 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 13 olaya müdahale edilirken uyuşturucu kullanan ve bulunduran 16 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda, 12 adet sentetik ecza, 2 gram esrar, 20 gram metamfetamin, 31 gram bonzai ve 3 adet extacy ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Jandarma Düzce Narkotik Suçlar Güvenlik Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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