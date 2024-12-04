Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 150 Gram Sentetik Kannabinoid Ele Geçirildi

Düzce'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada 150 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan uyuşturucusu satıcı çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Düzce Merkez Aziziye Mahallesi ve Gümüşova ilçesinde uyuşturucuya yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda; 7 ayrı suç kaydı bulunan E.T. (23) isimli şüphelinin aracında ve ikametinde yapılan aramada; 8 parça halinde 150 gram sentetik kannabinoid, uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Şüpheli E.T. isimli şahıs "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli makamlara sevk edildi. Şüpheli şahıs Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. - DÜZCE