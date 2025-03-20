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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 15 Gram Madde Ele Geçirildi

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 15 Gram Madde Ele Geçirildi
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Düzce'de gerçekleştirilen narkotik operasyonunda, 15 gram uyuşturucu yapımında kullanılan madde ele geçirildi ve 2 kişi tutuklandı.

Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 15 gram uyuşturucu yapımında kullanılan madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 15 gram uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 2 suç kaydı bulunan M.Ç. (24) ile 6 suç kaydı bulunan E.Ü. (23) sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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