Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 15 Gram Madde Ele Geçirildi

Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 15 gram uyuşturucu yapımında kullanılan madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 15 gram uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 2 suç kaydı bulunan M.Ç. (24) ile 6 suç kaydı bulunan E.Ü. (23) sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. - DÜZCE