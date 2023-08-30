Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 13 Kaydı Bulunan Şüpheli Gözaltına Alındı

Düzce'de yapılan bir uyuşturucu operasyonunda, çeşitli suçlardan 13 kaydı bulunan bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 6 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu, 448 uyuşturucu hap, hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemek için kullanılan 20 malzeme ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.