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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 12 Şüpheli Hakkında Adli Tahkikat Başlatıldı

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Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, son 1 hafta içinde uyuşturucu satan ve kullanan 12 şüpheli hakkında adli tahkikat başlattı. Yapılan denetimlerde 7 gram esrar, 2 gram metamfetamin ve 110 gram kokain ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler son 1 hafta içinde uyuşturucu satan ve kullanan 12 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi sürüyor. Ekipler 18-25 arayık tarihleri arasında yaptıkları denetimde 7 gram esrar, 2 gram metamfetamin, 110 gram kokain ele geçirdi. Uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçundan 11 şahıs, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 1 şahıs olmak üzere toplamda 12 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Düzce Güvenlik Uyuşturucu 3.Sayfa Güncel Haberler

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