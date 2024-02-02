Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 12 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı
Düzce'de Jandarma ekipleri son 1 hafta içinde yaptıkları uygulamalarda bir değişik uyuşturucu ele geçirdi. 12 kişi hakkında işlem yapıldı.
DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma ekipleri son 1 hafta içinde yaptıkları uygulamalarda bir değişik uyuşturucu ele geçirdi. 12 kişi hakkında işlem yapıldı.
Düzce İl Jandarma Komutanlığınca 22-29 Ocak 2024 tarihleri arasında icra edilen önleyici faaliyetler neticesinde 26 gram kubar esrar, 23 gram metamfetamin, 6 gram kokain, 6 gram skunk, 4 adet extacy, 3 gram bonzai ele geçirildi. Hakkında uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçunu işleyen 12, şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi. - DÜZCE