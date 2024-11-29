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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 109 Gram Esrar ve 13 Bin TL Ele Geçirildi

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 109 Gram Esrar ve 13 Bin TL Ele Geçirildi
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Düzce'de jandarma ekipleri, uyuşturucu maddeyle ilgili yaptıkları operasyonda 109 gram kubar esrar ve 13 bin 800 TL ele geçirirken, bir kişiyi gözaltına aldı.

Düzce'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Düzce'de jandarma ekiplerinin uyuşturucuya karşı mücadelesi sürüyor. Jandarma ekipleri Akçakoca ilçesi Uğurlu köyünde ikamet eden bir şahsa ait evde Akçakoca Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında alınan arama kararına istinaden arama yapıldı. Yapılan aramada evin eklentilerinde toplamda 109 gram kubar esrar maddesi, 22 adet sigaraya karıştırılmış tek içimlik olacak şekilde kubar esrar maddesi ve çalışır vaziyette hassas terazi, şahsın evinde yapılan aramada suçtan elde edilen gelir olduğu değerlendirilen 13 bin 800 TL ele geçirilerek suç eşyalarına el konuldu. Olayda 1 şahıs gözaltına alındı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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