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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

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Düzce'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen önleyici faaliyetler sonucunda uyuşturucu madde bulundurup kullanan ve yasa dışı ekim yapan 10 kişi hakkında işlem yapıldı. Operasyonda uyuşturucu madde ve silahlar da ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen önleyici faaliyetler neticesinde uyuşturucu madde bulundurup kullanan ve yasa dışı ekim yapan 10 kişi hakkında işlem yapıldı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 29 Temmuz -5 Ağustos tarihleri arasında icra edilen önleyici faaliyetlerde uyuşturucu kullanımı ve ekimine geçit verilmiyor. Ekipler yaptıkları çalışmalarda 74 kök kenevir, 2 gram kenevir tohumu, 60 gram kubar esrar, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Hakkında uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçunu işleyen

3 şüpheli ile yasa dışı ekim suçunu işleyen 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Silah ve tüfek ele geçirildi

Jandarma timleri ayrıca yaptıkları denetimlerde 1 adet av tüfeği, 4 adet av tüfeği mühimmatı, 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü ve 55 adet tabanca mühimmatı yakalandı.

Ülkeye yasadışı yollarla girdiler

Düzce İl Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada ülkeye yasa dışı yollarla giren 2 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar ülkelerine geri gönderilmesi için Göç İdaresine gönderildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma 3.Sayfa Güncel Haberler

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