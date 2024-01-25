Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçunu işleyen 10, kişi hakkında işlem yapıldı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 15-22 Ocak 2024 tarihleri arasında icra edilen önleyici faaliyetlerde uyuşturucu kullanımına geçit vermiyor. Ekipler yaptıkları çalışmada 23 gram Kubar Esrar, 10 gram Skunk, 16 gram Bonzai,

1 gram Metamfetamin ele geçirdiler. Ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca ve 115 adet 9mm fişek yakalandı. Hakkında uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçunu işleyen 10 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı. - DÜZCE