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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

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Düzce'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçunu işleyen 10 kişi hakkında işlem yapıldı. Operasyonda uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçunu işleyen 10, kişi hakkında işlem yapıldı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 15-22 Ocak 2024 tarihleri arasında icra edilen önleyici faaliyetlerde uyuşturucu kullanımına geçit vermiyor. Ekipler yaptıkları çalışmada 23 gram Kubar Esrar, 10 gram Skunk, 16 gram Bonzai,

1 gram Metamfetamin ele geçirdiler. Ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca ve 115 adet 9mm fişek yakalandı. Hakkında uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçunu işleyen 10 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Düzce Güvenlik Uyuşturucu Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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