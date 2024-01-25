Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı
Düzce'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçunu işleyen 10 kişi hakkında işlem yapıldı. Operasyonda uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçunu işleyen 10, kişi hakkında işlem yapıldı.
Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 15-22 Ocak 2024 tarihleri arasında icra edilen önleyici faaliyetlerde uyuşturucu kullanımına geçit vermiyor. Ekipler yaptıkları çalışmada 23 gram Kubar Esrar, 10 gram Skunk, 16 gram Bonzai,
1 gram Metamfetamin ele geçirdiler. Ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca ve 115 adet 9mm fişek yakalandı. Hakkında uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçunu işleyen 10 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı. - DÜZCE