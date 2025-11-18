Haberler

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Güncelleme:
Düzce'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, 1 uyuşturucu satıcısı tutuklandı. Mahallede yapılan baskında 10 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Düzce'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu satıcısı 1 kişi ile devam eden çalışmalarda firari olarak aranan 1 kişi tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Beyciler Mahallesinde uyuşturucu madde satıldığı yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine 2 şahsa yönelik düzenlenen operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 parça halinde daralı 10 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. 5 ayrı suç kaydı bulunan M.A.A.(21) uyuşturucu madde ticaretinden göz altına alınırken devam eden çalışmalarda firari olarak aranan 6 suç kaydı bulunan F.A.(20) yakalanarak tutuklandı.

Şüphelilerden uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi. - DÜZCE

Dünya Kupası'na katılması kesinleşen 34 ülke belli oldu
