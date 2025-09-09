Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Düzce'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonda 10 gram sentetik kannabinoid ve 3 gram metamfetamin ele geçirildi. 27 yaşındaki S.K. tutuklandı, 45 yaşındaki N.K. ise serbest bırakıldı.
Düzce'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Camikebir Mahallesi'nde iki şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 parça halinde 10 gram sentetik kannabinoid, 2 parça halinde 3 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmaktan işlem yapılarak gözaltına alınan 10 suç kaydı bulunan Londra doğumlu S.K. (27) tutuklanırken, 9 suç kaydı bulunan N.K. (45) isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - DÜZCE