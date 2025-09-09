Haberler

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şahıstan 1'i tutuklandı. Operasyon kapsamında yasa dışı kenevir üretimi ve uyuşturucu madde ticareti tespit edilen şahıslara ait adreslerde kenevir bitkileri ve esrar ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri savcılık koordinesinde, yasa dışı kenevir üretimi ve uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen M.C.K., R.K. ve K.K.'ye yönelik operasyon düzenledi.

Şüphelilerden M.C.K.'ye ait adreslerde yapılan aramada 63 kök kenevir bitkisi, toplam 158 gram esrar, 2 faturasız kurusıkı tabanca; şüpheli K.K.'nin evinde ise 300 gram kenevir tohumu bulundu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.C.K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
