Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
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Düzce'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 40 gram sentetik kannabinoid ve 5 gram uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi. 4 suç kaydı bulunan Z.S. adlı şahıs tutuklandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Beyciler Mahallesi'nde 1 şahsa yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 3 parça halinde toplam 40 gram sentetik kannabinoid maddesi, 3 parça halinde toplam 5 gram uyuşturucu hammaddesi (yaklaşık 500 gram mentetik jannabinoid elde edilebilecek hammadde) ele geçirildi. 4 ayrı suç kaydı bulunan Z.S. (22) gözaltına alındı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlı tutuklandı. Şüpheliden uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 2 şahıs hakkında da uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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