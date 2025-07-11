Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir evde uyuşturucu madde ele geçirildi. 43 yaşındaki M.K. uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Olayda 1 kişi uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele sürüyor. Jandarma ekipleri tarafından Mergiç Mahallesinde ikamet eden M.K. (43) isimli şahsın ikametinde ve eklentilerinde gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında arama yapıldı. Yapılan aramada 7 adet uyuşturucu hap, 3 gram met, 2 gram kokain, 6 gram bonzai, hassas terazi, likit esrar olduğu değerlendirilen elektronik sigara, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, pürmüz, boş tabanca şarjörü ve 6 adet fişek ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan M.K. çıkarıldığı adli makamlarca uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandığı bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Somer Şef'ten sevgilisine duygusal doğum günü mesajı!

Ünlü şef sevgilisini ilk kez paylaştı! Doğum günü mesajı dikkat çekici
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hadise Harbiye'yi salladı! Yatakta dans, sahnede duş...

Hadise Harbiye'yi salladı! Yatakta dans, sahnede duş...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.