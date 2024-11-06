Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda muhtelif miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; 10 suç kaydı bulunan A.Y. (25) ile 3 suç kaydı bulunan Ş.Ö.'nin ikamet ve üzerlerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda altı parça halinde 15 gram sentetik kannabinoid, 10 gram çözeltilmiş bonzai ve 2 adet captagon maddeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan Ş.Ö. savcılık tarafından serbest kalırken A.Y. ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Şüpheliden uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 1'i çocuk 2 kişiye de uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi. - DÜZCE