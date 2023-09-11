Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

Düzce'de jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı. Operasyonda 500 gram kubar esrar, 7 kök kenevir, 1 ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Düzce'de jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı iddiası üzerine bir adrese yapılan operasyonda 500 gram kubar esrar, 7 kök kenevir, 1 ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı.