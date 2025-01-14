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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
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Düzce'de yapılan narkotik operasyonunda, uyuşturucu madde ticareti suçundan 1 kişi tutuklandı. Ekipler, şüpheli şahıstan sentetik kannabinoid ve uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan bitkiler ele geçirdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde narkotik polisleri tarafından yapılan operasyonunda uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Düzce'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Merkez Karaca Mahallesi'nde yapılan operasyonda 1 şüpheli göz altına alındı. Şüpheli şahıstan 5 parça halinde 35 gram sentetik kannabinoid, Daralı 360 gram asetonla karıştırılmış A/M olduğu değerlendirilen madde, 4 parça halinde 120 gram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanıldığı değerlendirilen bitkiler ele geçirildi. 3 ayrı suç kaydı bulunan E.A. (27) isimli şahıs Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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