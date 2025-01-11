Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
Düzce'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir araçtan çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. 47 yaşındaki R.A.S. isimli şahıs, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.
Düzce'de İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından durdurulan araçtan uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Olayda 1 kişi tutuklandı.
Düzce'de uyuşturucu ile mücadele sürüyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda bir araç durduruldu. Durdurulan araçta; 0,4 gram olan kokain, 2,5 gram olan kannabinoid, 0,5 gram olan kannabinoid, 0,6 gram esrar, 1,3 gram metamfetamin, 1 adet ecstacy, 1 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Araçta bulunan ve "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem yapılan, 2 suç kaydı bulunan R.A.S. (47) isimli şahıs Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. - DÜZCE