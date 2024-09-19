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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
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Düzce'de gerçekleştirilen uyuşturucu ticareti operasyonunda 1 kilo metamfetamin ele geçirildi. İki kişi tutuklandı.

1 kilo uyuşturucu ele geçirildi 2 kişi tutuklandı

DÜZCE - Düzce'de polis ekipleri uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 1 kilo metamfetamin ele geçirdi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan M.R.Y. ve R.E. isimli şahısların araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramada 1 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Düzce

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