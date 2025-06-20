Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo Bonzai Yapabilecek Hammade Ele Geçirildi

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo Bonzai Yapabilecek Hammade Ele Geçirildi
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Düzce'de yapılan narkotik operasyonunda 1 kilogram bonzai yapabilecek uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi. İki kişi gözaltına alındı, bir kişi tutuklandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1 kilogram bonzai yapabilecek uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 şahsa yönelik yapılan operasyonda, 10 gram ADB Butinica (1 kilogram Bonzai yapabilecek uyuşturucu hammaddesi), uyuşturucu madde imalinde kullanılacağı değerlendirilen tütün ve aseton ele geçirildi.

Olayla ilgili B.Ö. (26) ile S.A (19) gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan S.A. adli kontrol şartı ile serbest kalırken, B.Ö. isimli şahıs ise Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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