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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı ve Çok Sayıda Ele Geçirilen Malzeme

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı ve Çok Sayıda Ele Geçirilen Malzeme
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Düzce’de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 471 gram kubar esrar, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Düzce'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesi ve talimatları doğrultusunda, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen takipli narkotik faaliyeti kapsamında Merkez ve Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde 5 şahsa ait 6 adreste eş zamanlı adli arama faaliyeti icra edildi. Aramalarda 1 adet 9 mm. çapında tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 471 gram kubar esrar, 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı, 27 gram kenevir tohumu ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Soruşturmada teknik takip yapılan bir şüpheli tutuklandı. Şüpheli şahıstan uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 3 kişi hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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