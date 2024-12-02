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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonlarında 7 Tutuklama

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonlarında 7 Tutuklama
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Düzce'de gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında 7 şahıs tutuklanırken, 65 kişiye ise uyuşturucu bulundurmaktan işlem yapıldı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında sentetik ecza, esrar ve metamfetamin yer aldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda yakalanan 7 şahıs tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 65 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik polis ve jandarma ekiplerince operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 25 Kasım -1 Aralık 2024 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 61 olaya müdahale edilirken 7 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 65 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda; bin 818 adet sentetik ecza, 168 gram esrar, 181 gram metamfetamin, 2 gram kokain, 2 gram eroin, 60 gram bonzai, 13 adet uyuşturucu içmeye yarayan alet ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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