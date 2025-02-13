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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonlarında 4 Tutuklama

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonlarında 4 Tutuklama
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Düzce'de yapılan narkotik operasyonlarında 4 şahıs tutuklandı, 47 kişi hakkında işlem yapıldı. 320 gram esrar, 31 gram metamfetamin gibi uyuşturucular ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda yakalanan 4 şahıs tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 47 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik polis ve jandarma ekiplerince operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 3-9 Şubat 2025 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 44 olaya müdahale edilirken 4 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 47 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda; 320 gram esrar, 31 gram metamfetamin, 110 gram bonzai, 1 adet ekstasy, bin 71 gram sukunk, 1 adet esrar öğütme aparatı, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 30 gram uyuşturucu karıştırılmış tütün ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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