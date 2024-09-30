Üye Girişi
Haberler

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonları: 73 Kişiye İşlem, 5 Kişi Tutuklandı

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonları: 73 Kişiye İşlem, 5 Kişi Tutuklandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de polis ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında toplam 73 kişiye adli işlem yapıldı ve 5 kişi tutuklandı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yapılan çalışmalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekiplerince icra edilen operasyonlarda 73 kişi hakkında uyuşturucudan işlem yapıldı, 5 kişi tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına ve kullananlara yönelik polis ve jandarma ekiplerince operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 23-29 Eylül tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 67 olaya müdahale edilirken, 5 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 73 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Yapılan çalışmalarda ise 82 adet sentetik ecza, 395 gram esrar, 121 gram metamfetamin, 3 gram skunk, 4 kök kenevir, 472 gram bonzai, 36 gram amfetamin, 3 adet pipo ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Güvenlik Jandarma 3-sayfa Sağlık Hukuk Polis

Dünya medyası art arda son dakika geçiyor! Tanklar Lübnan'a girdi

Dünya medyası art arda son dakika geçiyor! Tanklar Lübnan'a girdi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail'in durdurulması için BMGK güç kullanmalı

Erdoğan'dan Kabine sonrası İsrail çıkışı! BM'ye yaptığı çağrı bu sefer farklı

 Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın

Netanyahu'dan İran'a mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın
Kendisi de her şeyin farkında! Narin'in babası, ailesini tamamen silmiş

Narin'in babası, ailesini tamamen hayatından çıkarmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kepez Spor Futbol İskenderunspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Kepez Spor Futbol İskenderunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Batman Petrol Spor Altay CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Batman Petrol Spor Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beykoz Anadolu Spor 1461 Trabzon Fk CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Beykoz Anadolu Spor 1461 Trabzon Fk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kırklarelispor Futbol Afyonspor Kulübü CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Kırklarelispor Futbol Afyonspor Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Anagold 24erzincanspor Sarıyer CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Anagold 24erzincanspor Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Isparta 32 Spor İnegölspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Isparta 32 Spor İnegölspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fethiyespor Karaköprü Belediye Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Fethiyespor Karaköprü Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gmg Kastamonuspor Adana 01 FK CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Gmg Kastamonuspor Adana 01 FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sincan Belediyesi Ankaraspor Altınordu CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Sincan Belediyesi Ankaraspor Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Atakan Karazor Türk mü, aslen nereli, tercihi ne oldu? Atakan Karazor kimdir? Fatih Karagümrük İstanbulspor kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Fatih Karagümrük İstanbulspor özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });