Düzce'de Uyuşturucu Operasyonları: 73 Kişiye İşlem, 5 Kişi Tutuklandı
Düzce'de polis ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında toplam 73 kişiye adli işlem yapıldı ve 5 kişi tutuklandı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yapılan çalışmalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekiplerince icra edilen operasyonlarda 73 kişi hakkında uyuşturucudan işlem yapıldı, 5 kişi tutuklandı.
Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına ve kullananlara yönelik polis ve jandarma ekiplerince operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 23-29 Eylül tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 67 olaya müdahale edilirken, 5 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 73 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Yapılan çalışmalarda ise 82 adet sentetik ecza, 395 gram esrar, 121 gram metamfetamin, 3 gram skunk, 4 kök kenevir, 472 gram bonzai, 36 gram amfetamin, 3 adet pipo ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. - DÜZCE