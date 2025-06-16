Düzce'de Uyuşturucu Operasyonları: 7 Satıcı Tutuklandı

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonları: 7 Satıcı Tutuklandı
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Düzce'de polis ve jandarma narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 7 uyuşturucu satıcısı tutuklanırken, 54 kişi hakkında da adli işlem yapıldı. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Düzce'de polis ve jandarma narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda yakalanan 7 uyuşturucu satıcısı tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına kullanımına yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 9-15 Haziran 2025 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 52 olaya müdahale edilirken 7 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 54 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda, 3 adet sentetik ecza, 3 gram esrar, 109 gram metamfetamin, 886 gram bonzai, 1 gram skunk, 11 gram eroin ve 138 kök kenevir ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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