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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonları: 61 Şüpheli İşlem Gördü, 2 Kişi Tutuklandı

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonları: 61 Şüpheli İşlem Gördü, 2 Kişi Tutuklandı
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Düzce'de narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda, 61 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirilirken, 2 kişi tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce genelinde narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı operasyonlarda 61 şüpheli şahsa işlem yapılırken 2 kişi tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması için 24-30 Mart 2025 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 57 olaya müdahale edilirken, 61 kişi hakkında adli işlem gerçekleştirildi, 2 kişi tutuklandı.

Çalışmalarda; 992 adet sentetik ecza, 54 gram esrar, 34 gram metamfetamin, 12 gram skunk, 26,9 gram bonzai, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 12 gram skunk ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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