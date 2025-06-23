Düzce'de Uyuşturucu Operasyonları: 6 Tutuklama, 46 Şüpheliye İşlem

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda yakalanan 6 uyuşturucu satıcısı tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 46 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 16 -22 Haziran 2025 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 41 olaya müdahale edilirken 6 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 46 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda, 24 adet sentetik ecza, 19 gram esrar, 21 gram metamfetamin, 93 gram bonzai, 0,3 gram kokain, 68 gram amfetamin, 17 gram bonzai maddesi, 68 gram amfetamin 5 kök kenevir, 2 adet hassas terazi ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. - DÜZCE