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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonları: 56 Kişiye İşlem, 3 Tutuklama

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonları: 56 Kişiye İşlem, 3 Tutuklama
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Düzce'de polis ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 56 kişi hakkında işlem yapıldı ve 3 kişi tutuklandı. Son bir haftada 48 olaya müdahale edildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekiplerince icra edilen operasyonlarda 56 kişi hakkında uyuşturucudan işlem yapıldı, 3 kişi tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına ve kullananlara yönelik polis ve jandarma ekiplerince operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince son bir haftada icra edilen operasyonlarda 48 olaya müdahale edilirken, 3 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 56 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Yapılan çalışmalarda ise 3 adet sentetik ecza, bin 385 gram esrar, 26,77 gram metamfetamin, 124 gram bonzai, 3 gram skunk, 6 gram kenevir tohumu, 2 adet hassas terazi ve 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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