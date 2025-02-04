Düzce'de Uyuşturucu Operasyonları: 56 Kişiye İşlem, 3 Tutuklama

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekiplerince icra edilen operasyonlarda 56 kişi hakkında uyuşturucudan işlem yapıldı, 3 kişi tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına ve kullananlara yönelik polis ve jandarma ekiplerince operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince son bir haftada icra edilen operasyonlarda 48 olaya müdahale edilirken, 3 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 56 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Yapılan çalışmalarda ise 3 adet sentetik ecza, bin 385 gram esrar, 26,77 gram metamfetamin, 124 gram bonzai, 3 gram skunk, 6 gram kenevir tohumu, 2 adet hassas terazi ve 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. - DÜZCE